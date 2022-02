Olympia, Eisschnelllauf: Van der Poel vergleicht Peking 2022 mit Nazi-Spiele von Hitler

Nachdem der Schwede vor seinem Weltrekord über 10.000 Meter wegen der angedeuteten versuchten niederländischen Einflussnahme des Eises von „Korruption“ und „vom größten Skandal in unserem Sport“ sprach , griff er nun Peking scharf an.

Im Interview mit Sportbladet verglich er die Spiele in Peking sogar mit den Sommerspielen 1936 in Berlin, die von Nazi-Deutschland unter Adolf Hitler zu Propagandazwecken genutzt worden waren. (SERVICE: Der Medaillenspiegel)

„Die Olympischen Spiele sind vieles - sie sind ein fantastisches Sportereignis, bei dem die Welt vereint wird und die Nationen sich treffen. Aber das ist auch das, was Hitler getan hat, bevor er in Polen einmarschierte. Und es ist auch das, was Russland tat, bevor es in die Ukraine einmarschierte“, sagte van der Poel.