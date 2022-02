Gefeuerter WWE-Topstar Braun Strowman gründet neue Liga CYN mit

Eine neue Liga namens CYN will die Wrestling-Landschaft bereichern. Der von WWE im Sommer gefeuerte Adam Scherr alias Braun Strowman ist Mitgründer.

Im Frühsommer verlor er völlig überraschend seinen Job bei WWE , bei Konkurrent AEW ist kein Interesse an einer Verpflichtung bemerkbar - nun macht sich der frühere Braun Strowman stattdessen mit einer eigenen Liga selbstständig.

Adam Scherr, wie Strowman bürgerlich heißt, gründet zusammen mit dem früheren WWE-Kollegen EC3 die Promotion CYN (Control Your Narrative), wie die beiden in einer gemeinsamen Mitteilung bekanntgaben.

Das Duo hat bereits erste Shows angekündigt - und einen sich anbahnenden TV-Vertrag in den USA. Auch ein weiterer frisch von WWE entlassener Star mischt mit.

CYN startet mit bekannten Gesichtern

Scherr und EC3 verfolgen „Control Your Narrative“ (Kontrolliere dein Narrativ / deine Erzählung) bereits seit einigen Monaten gemeinsam: Es war der Name einer im Web ausgestrahlten Show und einer Gruppierung, als die sie im Dezember bei der im Umbruch befindlichen Liga ROH (Ring of Honor) auftauchten.