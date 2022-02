Bach lobt Olympia-Blase in Peking als „sichersten Ort der Welt“

Anzeige

Bach ist sehr zufrieden mit der Olympia-Blase in China © AFP/SID/GABRIEL BOUYS

IOC-Präsident Thomas Bach hat die strengen Coronamaßnahmen bei den Olympischen Winterspielen in Peking als „großen Erfolg“ gelobt.

IOC-Präsident Thomas Bach hat die strengen Coronamaßnahmen bei den Olympischen Winterspielen in Peking als „großen Erfolg“ gelobt. Die abgeschottete Blase sei „einer der sichersten Orte auf dem Planeten gewesen, wenn nicht der sicherste“, sagte Bach in seiner Bilanz-Pressekonferenz am Freitag: „Wir konnten uns alle sicher fühlen.“

In der Blase in Peking, Yanqing und Zhangjiakou müssen die 3000 Athletinnen und Athleten und mehr als 60.000 weiteren Teilnehmer der Spiele neben täglichen PCR-Tests ständig Masken tragen. Kontakt zur Bevölkerung in Chinas Hauptstadt ist nicht gestattet.

Die Zahl der Fälle nach der Einreisewelle zu Beginn der Spiele war schnell gefallen. Anfangs hatte das Organisationskomitee BOCOG noch mehr als 30 Fälle am Tag registriert. Am Donnerstag vermeldeten die Organisatoren den ersten Tag ohne neuen Coronafall.

Die Spiele hätten eine "Botschaft" an die Welt gesendet, so Bach: "Wenn alle in Solidarität die Regeln beachten und ihren Teil beitragen, lassen sich in einer Pandemie selbst so große Events wie die Olympischen Winterspiele ausrichten."

Die olympischen Bewegung habe zudem mit der Austragung von zwei Großveranstaltungen in rund einem halben Jahr ihre Widerstandsfähigkeit gezeigt. Bach nahm dabei Bezug auf die Sommerspiele in Tokio, die pandemiebedingt um ein Jahr in den Sommer 2021 verschoben worden waren.

Peking 2022 lobte Bach als "sehr erfolgreiche" Winterspiele. Die Athleten seien mit dem Dorf, den Sportstätten, der Betreuung und Sicherheit in der Blase "extrem zufrieden" gewesen.