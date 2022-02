Leipzig nach 2:2 in der Europa League: „War extrem wichtig“

Torschütze Emil Forsberg war nach dem Remis zum Start in die Europa League positiv gestimmt.

Torschütze Emil Forsberg war nach dem Remis zum Start in die Europa League positiv gestimmt. „Wir haben trotzdem die große Chance weiterzukommen“, sagte der 30-Jährige am RTL-Mikrofon nach dem 2:2 (1:1) gegen Real Sociedad San Sebastian im Play-off-Hinspiel um den Einzug in das Achtelfinale: „Es war ein enges Spiel, über die ganze Zeit waren wir die bessere Mannschaft.“