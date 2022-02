Olympia 2022: "Erschreckend!" IOC-Präsident Bach in Sorge um Kamila Walijewa

Das Schicksal von Eiskunstläuferin Kamila Walijewa lässt auch IOC-Präsident Thomas Bach nicht kalt. Er äußert vor allem harsche Kritik am Umfeld der jungen Russin.

Auf einer Pressekonferenz am Freitag in Peking griff er vor allem das Team der Russin an. „Als ich gesehen habe, wie sie von ihrer Entourage empfangen wurde, schien das dermaßen kalt zu sein. Das war erschreckend zu sehen“, sagte Bach.