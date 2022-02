Olympia 2022: Superstar Eileen Gu holt zweites Freestyle-Gold in Halfpipe - Cakmakli enttäuscht

Eileen Gu wird endgültig zum Gesicht der Olympischen Spiele in Peking: Die gebürtige US-Amerikanerin sichert sich in der Halfpipe ihr zweites Freestyle-Gold für Gastgeber China.

Mission erfüllt! Ski-Freestyle-Star Eileen Gu hat in ihrem dritten Wettbewerb bei den Winterspielen in Peking ihr zweites Olympiagold gewonnen.

Eileen Gu holt Halfpipe-Gold - Cakmakli enttäuscht

Nach dem etwas überraschenden Einzug ins Finale fehlte es der Sportsoldatin in ihren drei Runs an Höhe. Vor vier Jahren in Pyeongchang war Cakmakli noch Achte geworden, in dieser Saison war bislang ein 13. Rang im Weltcup ihr bestes Ergebnis.