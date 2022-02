2. Liga: Fortuna Düsseldorf – FC Erzgebirge Aue (Sonntag, 13:30 Uhr)

Gegen die Fortuna soll Aue das gelingen, was dem Gast in den letzten acht Spielen verwehrt blieb – die optimale Punkteausbeute. Düsseldorf schlug den FC Schalke 04 am Sonntag mit 2:1 und hat somit Rückenwind. Zuletzt musste sich der FC Erzgebirge Aue geschlagen geben, als man gegen Holstein Kiel die 13. Saisonniederlage kassierte. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte Fortuna Düsseldorf mit 1:0 gewonnen.