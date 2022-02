Bundesliga: Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 17:30 Uhr)

Gladbach trifft am Sonntag (17:30 Uhr) auf den BVB. Letzte Woche gewann Borussia Dortmund gegen den 1. FC Union Berlin mit 3:0. Somit nimmt Dortmund mit 46 Punkten den zweiten Tabellenplatz ein. Borussia Mönchengladbach hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Samstag bezwang man den FC Augsburg mit 3:2. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte die Borussia mit 1:0 gesiegt.

Angesichts der guten Heimstatistik (9-0-2) dürfte der BVB selbstbewusst antreten. Die Angriffsreihe des Gastgebers lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 57 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die bisherige Ausbeute von Dortmund: 15 Siege, ein Unentschieden und sechs Niederlagen. Der Ertrag der letzten Spiele ist grundsolide – zwölf Punkte aus den letzten fünf Partien holte Borussia Dortmund.

Auf des Gegners Platz hat Gladbach noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst neun Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangieren die Gäste auf Platz 13, haben also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Zu den sieben Siegen und fünf Unentschieden gesellen sich bei Borussia Mönchengladbach zehn Pleiten. Die passable Form der Borussia belegen sieben Zähler aus den letzten fünf Begegnungen.