2. Liga: FC St. Pauli – Hannover 96 (Sonntag, 13:30 Uhr)

96 will im Spiel bei St. Pauli nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Der FC St. Pauli gewann das letzte Spiel und hat nun 41 Punkte auf dem Konto. Zuletzt spielte Hannover unentschieden – 2:2 gegen den SV Darmstadt 98. Eine klare Angelegenheit war das Hinspiel nicht. Hannover 96 siegte nur knapp mit 1:0.

Angesichts der guten Heimstatistik (8-2-0) dürfte St. Pauli selbstbewusst antreten. Die Offensive der Heimmannschaft in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 45-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Der Spitzenreiter verbuchte zwölf Siege, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen auf der Habenseite.

Insbesondere an vorderster Front liegt bei 96 das Problem. Erst 18 Treffer markierte der Gast – kein Team der 2. Liga ist schlechter. Die bisherige Ausbeute von Hannover: sechs Siege, sieben Unentschieden und neun Niederlagen.

Vor allem die Offensivabteilung des FC St. Pauli muss Hannover 96 in den Griff kriegen. Im Schnitt trifft der Gegner mehr als zweimal pro Spiel. Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? 96 schafft es mit 25 Zählern derzeit nur auf Platz 13, während St. Pauli 16 Punkte mehr vorweist und damit den ersten Rang einnimmt. Hannover wie auch der FC St. Pauli haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.