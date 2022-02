Olympia: Deue Details um Kamila Walijewa - CAS veröffentlicht Dokumente

So sagte die Mutter der Athletin vor dem CAS aus, dass Kamila Walijewa von ihrem Großvater regelmäßig zum täglichen Training gefahren und abgeholt wird. Auch in der Mittagspause zwischen zwei Einheiten bleibe er oft bei der 15-Jährigen.

Der Kölner Dopingexperte Mario Thevis regte am Donnerstag in einem ARD -Interview an, bei der jungen Russin eine Haaranalyse durchzuführen.

In einer Probe Walijewas vom 25. Dezember war der verbotene Stoffwechsel-Modulator Trimetazidin entdeckt worden. Die Probe kam am 29. Dezember im Kontrolllabor in Stockholm an, wie aus der Urteilsbegründung des CAS hervorgeht.