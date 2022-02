Olympia: Ukrainische Bob-Fahrerin mit positiver A-Probe

Die ukrainische Bob-Fahrerin Lydia Gunko ist bei den Olympischen Winterspielen in Peking in der A-Probe positiv auf Doping getestet worden.

Die ukrainische Bob-Fahrerin Lydia Gunko ist bei den Olympischen Winterspielen in Peking in der A-Probe positiv auf Doping getestet worden. Das teilte die vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) beauftragte Internationale Testagentur ITA am Donnerstag mit. In der Dopingprobe der 28-Jährigen vom 14. Februar wurde demnach die verbotene Substanz Dehydrochlormethyltestosteron nachgewiesen.