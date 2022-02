Anzeige

Darts: Premier League 3. Spieltag mit Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Peter Wright und Joe Cullen 2 Fast-9-Darter reichen nicht

Gary Anderson erlebte ein bitteres Erstrundenraus am 3. Spieltag der Darts Premier League © Imago

SPORT1

Am 3. Spieltag der Cazoo Darts Premier League in Belfast bleibt Michael Smith weiter ohne Punkte. Gary Anderson schrammt gleich zweimal knapp am 9-Darter vorbei.

Zweimal am 9-Darter vorbeigeschrammt und trotzdem verloren!

So liest sich die bittere Bilanz von Gary Anderson am 3. Spieltag der Cazoo Darts Premier League (alle Spiele LIVE auf SPORT1) in der SSE Arena in Belfast. Bei der 4:6-Niederlage gegen seinen Landsmann Peter Wright lag „The Flying Scotsman“ sowohl im zweiten als auch im elften Leg nach sechs Pfeilen auf Kurs 9-Darter. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Vor allem der letzte vergebene 9-Darter sollte sich bitter rächen: Nachdem Anderson von 141-Rest nur auf 76-Rest stellen konnte, sagte „Snakebite“ Danke und brachte seinerseits seine 41-Rest ins Ziel.

Überhaupt sahen die Fans ein spannendes Match, bei dem beide Spieler Highfinishes ans Oche zauberten. Zudem gelang Anderson mit vier von vier Leg-Darts eine perfekte Checkout-Quote - er kam lediglich zu selten in die Position, auszumachen, da Wright mit einem 3-Darts-Average von 100,35 Punkten stark scorte.

Bestes Beispiel dafür war besagtes Leg Nummer elf: Während Anderson seinen 9-Darter vergab, schlich sich Wright fast schon unbemerkt ebenfalls mit neun Darts in den Checkout-Bereich und nutzte dies gnadenlos aus.

Damit meldet sich die aktuelle Nummer zwei der PDC Order of Merit nach seinem Erstrundenaus am 2. Spieltag in Liverpool eindrucksvoll zurück. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Es läuft einfach nicht bei Michael Smith

Auch im dritten Anlauf ist für Michael Smith an einem Premier-League-Spieltag nach einem Spiel schon wieder Schluss. Damit ist jetzt schon klar: Der „Bully Boy“ steht nach diesem Spieltag weiterhin als einziger Spieler ohne Punkte da.

Allerdings kann sich die aktuelle Nummer fünf der PDC Order of Merit nichts vorwerfen. Bei der 3:6-Pleite gegen Gerwyn Price warf der Engländer einen starken 3-Darts-Average von 103,55 Punkten. Dazu verwandelte er die Hälfte seiner Leg-Darts.

Allerdings hatte sein Kontrahent einen noch besseren Tag erwischt und zauberte mit drei Darts im Schnitt 108,54 Punkte ans Board - der zweitbeste TV-Average des Walisers überhaupt. Auch bei den Checkouts war er mit 85 Prozent (6/7) auf absolutem Weltklasseniveau unterwegs.

Bezeichnend war das letzte Leg: Smith stellte seine 150 auf 15-Rest. Aber Price checkte die 170 souverän übers Bulls Eye aus und stürmte ins Halbfinale.

MvG trotzt Match-Darts-Schwäche

Der achte (!) Match-Darts brachte die Erlösung für Michael van Gerwen. Danach stand der 6:3-Sieg des Niederländers gegen Joe Cullen und der damit verbundene Einzug ins Halbfinale fest.

Bis dahin hatte „Mighty Mike“ bei diesem Break-Festival - gleich sechsmal ging der eigene Anwurf in diesem Match verloren - die ein oder andere schwierige Situation zu bestehen. Gerade einmal sechs seiner 23 Checkout-Möglichkeiten konnte MvG nutzen. Allein im fünften Leg vergab er vier Leg-Darts, ehe er mit 3:2 in Führung gehen konnte.

Zuerst vergab er mit dem dritten Darts bei 8-Rest, ehe er danach gleich alle drei Darts an der Doppel-4 vorbeiwarf. Da Cullen aber ebenfalls seine Chance vergab, konnte MvG das Leg noch für sich entscheiden.

Im neunten Leg beim Stand von 5:2 verpasste er dann bei 109-Rest einen Match-Dart, um danach auch noch 40-Rest und 30-Rest zu vergeben. Aber Cullen konnte nur noch auf 3:5 verkürzen.

„Checkout - Der Darts-Podcast powered by SPORT1″ - bei SPORT1, Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt

Wade stoppt Claytons Erfolgslauf

An den ersten beiden Spieltagen stand Jonny Clayton jeweils im Finale, in Liverpool konnte er am vergangenen Donnerstag gegen Joe Cullen sogar den Tagessieg feiern.

In Belfast zeigte ihm James Wade jedoch die Grenzen auf. Mit 6:3 schickte der Engländer seinen Kontrahenten vom Board. Zwar konnte der Waliser das Spiel bis zum 2:2 noch offen gestalten, dann kam es aber zu einem Bruch.

„The Machine“ zog auf 4:2 davon und sollte diesen Vorsprung nicht mehr hergeben.

Alle Ergebnisse des 3. Spieltags:

Viertelfinale

Michael Smith - Gerwan Price 3:6

Joe Cullen - Michael van Gerwen 3:6

Gary Anderson - Peter Wright 4:6

James Wade - Jonny Clayton