Olympia: Die Erben von Cool Runnings - Jamaikas Bob-Team bringt sogar die Queen zum Lachen

Spätestens seit dem Film Cool Runings haben die Bob-Teams aus Jamaika Kultstatus. Auch in Peking ist wieder ein Team aus der Karibik am Start, das sogar Queen Elisabeth II. zum Lachen brachte.

Dieser Gesang mit dem sich die jamaikanische Bob-Mannschaft im Filmklassiker Cool Runnings selbst feierte, brannte sich über Jahrzehnte bei vielen Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen in den Kopf ein. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Er zeigt das Lebensgefühl der Jamaikaner, aber auch den frischen Wind, den das jamaikanische Bob-Team mit seiner Teilnahme an den Olympischen Spielen 1988 in Calgary in den Wintersport brachte.