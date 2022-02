Borussia Dortmund: Mats Hummels redet nach 2:4 gegen Glasgow Rangers Tacheles

Borussia Dortmund steht vor dem Aus in der Europa League. Nach einer 2:4-Heimpleite gegen die Glasgow Rangers im Hinspiel der Playoffs reist der BVB als Außenseiter ins Ibrox-Stadium am kommenden Donnerstag.

... über die Gegentore: Die Entstehung des ersten Tores war unglücklich, dann der Nackenschlag mit dem zweiten. Das sind alles Dinge, die uns zu häufig passieren. Wir haben aber auch vorher viel zu wenig dafür getan, dass es in die richtige Richtung in einem Heimspiel geht.

... über die mangelnde Umsetzung: Wir probieren und reden viel. Heute war das Thema, dass wir nach einer schwierigen Anfangsphase viel Kontrolle hatten, aber das reicht nicht. Am Ende kommt es auf die Tore und Gegentore an. Wir sind zu wenig in die Räume gekommen, wo wir hinwollten. Dadurch kommen sie besser ins Spiel. Wir können das Spiel nicht auf unsere Seite ziehen und das Stadion nicht mitnehmen. Wenn wir erst 15 Minuten vor Ende so spielen, wie wir die ganze Zeit spielen wollten, dann ist das zu spät.

... über die vielen Gegentore: „Die große Überschrift bei uns lautet: Seriöser, erfolgsorientierter Fußball. In Leverkusen haben wir vier Gegentore nach Ballverlust kassiert, heute gab es beim 0:1, beim 0:2 und vor dem 1:4 ein leichter Ballverlust. Es ist für mich ein mehr als eindeutiges Thema. Der Trainer spricht es an, wir setzen es auf vielen Positionen nicht um,“

...warum es mit solch einem hochveranlagten Team nicht klappt: „Dazu gehören viele Dinge. Wo man welche Pässe spielt, wo Risiko gut ist, wo nicht. In welche Räume man reinspielt. Und so wie ich es anspreche, merkt man schon, dass es nicht zu unseren Stärken gehört. Wir spielen sehr vielen unsinnigen, unlogischen Fußball und machen unseren Gegner stark. Wir wollen oder die einfache Lösung nicht, sondern die komplizierte. So gewinnst du mal, so verlierst du mal - aber so wirst du nie dauerhaft erfolgreich sein.