Hockey: DHB-Frauen erwischen schwere WM-Gruppe

In der Vorrunde treffen die „Danas“ um Neu-Bundestrainer Valentin Altenburg in Pool A auf Titelverteidiger und Gastgeber Niederlande, Vize-Weltmeister Irland und Chile. Die WM findet vom 1. bis 17. Juli in Spanien und den Niederlanden statt.