Europa League: FC Barcelona mit Remis gegen SSC Neapel Fast erneuter Barca-Wahnsinn

Der FC Barcelona kommt in der Europa League nicht über ein Remis gegen den SSC Neapel hinaus.

Der FC Barcelona ist bei seinem Debüt in der Europa League gegen den SSC Neapel nicht über ein 1:1 hinausgekommen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Das Team von Xavi zeigte insgesamt eine gute Leistung. Jedoch war es der Gast aus Neapel, der mit seinem ersten Torschuss in der 29 Minute durch den Polen Piotr Zieliński in Führung ging. Diese Führung konterte Barcas Neuzugang Ferran Torres per Handelfmeter in der 59. Minute.

Kurz vor dem Schlusspfiff hatte dann der eingewechselte Ex-Gladbacher Luuk de Jong die große Chance auf den Siegtreffer: Nach einer Flanke von Sergino Dest setzte der niederländische Stürmer zum Fallrückzieher an und verfehlte das Tor nur um Zentimeter. De Jong hatte zuletzt in der sechsten Minute der Nachspielzeit seinem Team ein Remis gegen Stadtrivale Espanyol in der Liga gerettet - doch diesmal blieb ein erneuter Wahnsinn aus.

Am Ende konnten die Italiener mit dem Remis zufriedener sein als die Katalanen, die das Spiel über weite Strecken dominierten. Das Rückspiel in Neapel steigt am kommenden Donnerstag um 21:00. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)