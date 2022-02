Djokovic vor Comeback in Dubai: "Ich vermisse Tennis"

Djokovic vor Tennis-Comeback in Dubai © AFP/SID/-

Tennisstar Novak Djokovic freut sich nach seiner geräuschvollen Ausweisung aus Australien im Januar auf seinen verspäteten Saisonstart in der kommenden Woche beim ATP-Turnier in Dubai. "Ich vermisse Tennis nach allem, was passiert ist", sagte der Serbe bei einem Besuch des Pavillons seines Heimatlandes bei der Weltausstellung.