Champions League: Lionel Messi stellt Negativ-Rekord von Thierry Henry ein

"Messi in den Schatten gestellt": Mbappé bald der Größte?

Messi verschoss seinen fünften Strafstoß in der Champions League - ein Höchstwert, den er sich nun mit dem Ex-Stürmer Thierry Henry teilt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Messis Fehlschüsse ohne Folgen

Messis gesamter Auftritt im Spiel gegen Real war überschaubar. Der frühere Barca-Star kam nur selten in gute Abschlusspositionen, spielte recht tief und hielt sich teilweise mehr im Mittelfeld auf.

Dass er vom Punkt nicht glänzen konnte, passte ins Gesamtbild. Insgesamt trat Messi 23-mal in der Königsklasse vom Punkt an. Damit überholte er am Dienstag auch seinen Dauerrivalen Cristiano Ronaldo.