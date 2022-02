"Sycho" Sid Vicious: WWE-Legende mit düster-skandalösem Makel

Bret „The Hitman“ Hart , „Heartbreak Kid“ Shawn Michaels, der Undertaker: Die drei anderen Stars, die vor 25 Jahren bei WWE als Champions regierten, sind als Legenden und Hall of Famer in bleibender Erinnerung.

Der vierte Mann, der im wegweisenden Jahr 1997 an der Spitze der damaligen WWF thronte, fällt da im Vergleich etwas ab - wenngleich auch er eine denkwürdige Erscheinung war. ( Montreal Screwjob 1997: Wie Bret Harts Skandal-Abgang den Lauf der WWE-Geschichte änderte )

Sid Eudy - besser bekannt als Sid Justice, Sid Vicious und Psycho/Sycho Sid - hatte in den Neunzigern eine erfolgreiche Karriere als Champion sowohl bei WWE als auch beim damaligen Rivalen WCW.

1992 WrestleMania-Gegner von Hulk Hogan

Seine beeindruckende Statur und sein Charisma bescherten ihm eine recht steile Karriere, die ihm innerhalb weniger Jahre eine prominente Rolle auf großer Bühne verschafften: Bei WCW war er ab 1990 Mitglied der „Four Horsemen“ um Ric Flair, in der WWF forderte er als Sid Justice 1992 im Hauptkampf von WrestleMania VIII Hulk Hogan heraus. ( Die traurigen Schicksale der Four Horsemen )

Danach war eigentlich eine Fehde gegen den am Ende der Show zurückkehrenden Ultimate Warrior geplant, stattdessen verließ Sid die Liga von Vince McMahon kurz darauf im Streit.

Sid war zweimal WWE-Champion

Ursprünglich als böser Gegenspieler für den damaligen Champion Diesel (Kevin Nash) präsentiert, entwickelte sich ein gewisser Kult um die psychopathischen Auftritte des Hünen, der Sid selbst in die Rolle des Publikumslieblings und zu höheren Weihen trug.

Bei den Survivor Series 1996 gewann Sid im New Yorker Madison Square Garden seinen ersten World Title gegen Michaels. Obwohl er in dem Match als unfairer „Heel“ positioniert wurde, wurde er frenetisch bejubelt vom New Yorker Publikum, das sich gegen den damals umstrittenen Michaels wandte - gegen Hogan vier Jahre zuvor war die Konstellation ähnlich gewesen.