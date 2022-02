Cristiano Ronaldo trifft für Manchester United und setzt Statement - auch Rangnick lobt

Ronaldo beendet Torflaute - Rangnick lobt

Es waren Töne, die man zuletzt nur selten vom Deutschen in Richtung Ronaldo gehört hatte. Nur wenige Tage zuvor hatte Rangnick noch deutliche Kritik an seinem Superstar geübt. „Dass er mehr Tore schießen sollte, ist klar“, sagte der frühere Bundesliga-Trainer vor dem Spiel am Samstag. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

„Ich denke, wir haben in den letzten Spielen genug Chancen und Möglichkeiten kreiert, aber wir haben einfach nicht genug Tore geschossen“, führte Rangnick mit Blick auf die jüngsten Rückschläge im FA Cup und in der Liga aus.

Gerüchte über Ronaldo-Abschied von Manchester United

Aber damit nicht genug: Es wurde sogar bereits über einen Abschied Ronaldos aus Manchester spekuliert. Die Sun berichtete, dass Paris Saint-Germain, AS Rom und sogar der FC Bayern Interesse an ihm bekundet haben sollen, sollte er das Old Trafford verlassen. Am Bayern-Gerücht ist nach SPORT1-Informationen aber überhaupt nichts dran.