Olympia, Curling: USA gescheitert - Briten winkt erstes Gold seit 1924

Curling-Olympiasieger USA ist bei den Winterspielen in Peking im Halbfinale gescheitert und spielt vier Jahre nach dem Triumph von Pyeongchang nur um Bronze. (DATEN: Der Zeitplan von Olympia 2022)

Die Amerikaner unterlagen am Donnerstag in der Vorschlussrunde mit 4:8 gegen Großbritannien, das bislang nur einmal den Titel holte - 1924 bei der Olympia-Premiere in Chamonix/Frankreich.