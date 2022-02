Eintracht Frankfurt: Kostic kehrt in Startelf zurück - Hasebe fraglich

Umstrittene Szene: VAR verlegt Hinteregger-Foul in Strafraum

Flügelspieler Filip Kostic wird beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt am Wochenende in die Startelf zurückkehren. Dies bestätigte Trainer Oliver Glasner auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Kostic hatte in den vergangenen Wochen zunächst wegen eines positiven Coronatests und dann wegen eines grippalen Infekts gefehlt, in der Vorwoche meldete er sich mit einem Kurzeinsatz gegen den VfL Wolfsburg zurück.

Abwehrchef Makoto Hasebe nahm am Mittwoch nach seiner Verletzung am Brustkorb das Training wieder auf, einen Einsatz am Samstag ließ Glasner aber noch offen. „Er fühlt sich gut, hat bei ein paar Bewegungen aber noch Schmerzen. Wir haben noch nicht entschieden, ob er dabei sein wird“, sagte der Österreicher. Definitiv fehlen werden die verletzten Ragnar Ache und Goncalo Paciencia.