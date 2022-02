Dubai lädt 10 Top-Teams zu Dota 2-Megaevent ein

Nun spielt Dubai auch in Dota 2 groß mit © Galaxy Racer

Galaxy Racer richtet in Dubai das größte Event der MENA-Geschichte aus. Der Partner von KuroKys Team Nigma Galaxy lässt dafür 10 Top-Teams aus der ganzen Welt einfliegen.

KuroKys Organisation richtet Dubai-Event aus

Die Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 ist damit das lukrativste, jemals in der MENA-Region ausgerichtete, Dota-Turnier aller Zeiten. Der Mittlere Osten und Nordafrika sind zwei der am stärksten wachsenden eSport-Märkte der Welt. Das hat auch der deutsche Ausnahmeathlet Kuro „KuroKy“ Salehi Takhasomi früh erkannt.

Ende 2019 gründetet er mit drei seiner Team Liquid Kollegen das Team Nigma. 2021 erfolgte eine Kooperation mit dem in Dubai ansässigen eSport-Unternehmen Galaxy Racer. Fortan trat das Team unter dem Namen Nigma Galaxy auf.

Für Kuro und Co. könnte das Event zur rechten Zeit kommen, um zu alter Form zurückzufinden. In der abgelaufenen DPC Wintertour verpasste das Team die Playoffs (Regional Finals) und durfte auch bei der WM im letzten Herbst nur zuschauen. Für den 29-Jährigen ist das eindeutig zu wenig. Sein Ziel ist es immer schon gewesen, so viele WM-Titel zu gewinnen, wie niemand vor ihm. Ob er sich diesen Traum noch erfüllt, ist fraglich. Zwei WM-Titel würden ihm dafür nämlich noch fehlen. 2017 durfte er die Trophäe zum ersten und bisher einzigen Mal nach oben strecken.