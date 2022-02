Köln: Baumgart verteidigt Andersson -"Nicht so schlecht, wie er gemacht wird"

Sebastian Andersson könnte auch gegen Eintracht Frankfurt in der Startelf des 1. FC Köln stehen. Trainer Steffen Baumgart kann die Kritik am Stürmer nicht nachvollziehen.

Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat dem glücklosen Stürmer Sebastian Andersson erneut einen Platz in der Startelf in Aussicht gestellt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Falls Torjäger Anthony Modeste nach überstandener Corona-Infektion „nicht von Beginn an spielen sollte, was ich noch nicht entschieden habe, wird Seb Andersson in der Startelf stehen“, sagte Baumgart vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag: „Ich sehe Seb nicht so schlecht, wie er gemacht wird.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)