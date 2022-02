Julian Nagelsmann mit dem Kader des FC Bayern nicht komplett zufrieden

Nach dem Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale in Salzburg äußert sich Bayern-Trainer Julian Nagelsmann wieder zum Thema Neuzugänge. Beim 34-Jährigen steigt die Unzufriedenheit hinsichtlich der Kaderbreite.

Es waren gemischte Gefühle, die Julian Nagelsmann nach dem 1:1 des FC Bayern in Salzburg offenbarte.

Auf der einen Seite lobte der Trainer seine Spieler für ihre starke Reaktion in der zweiten Halbzeit, auf der anderen Seite stellte er klar: „Um in Europas Elite mitzuhalten, haben wir noch einiges zu tun.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Auch auf dem Transfermarkt? Nach SPORT1 -Informationen ist Nagelsmann nicht mit der Breite seines Kaders zufrieden. Das ließ er auch am Mittwochabend nach dem Salzburg-Spiel indirekt durchblicken.

Adeyemi zum BVB? So reagiert Nagelsmann

„Ich mache mir keine Gedanken über potenzielle Neuzugänge von anderen Teams, sondern nur über potenzielle Neuzugänge, die wir haben möchten. Das ist, glaube ich, wertvoller“, antwortete er auf die Frage, was er davon halte, dass der Salzburger Shootingstar Karim Adeyemi künftig wohl für Borussia Dortmund anstatt für sein Team auf Torejagd gehen werde.

Auffällig: Schon vor dem Spiel hatte er im Zuge der Kritik von Ehrenpräsident Uli Hoeneß, bei den Bayern mangele es an Reibung, leise Kritik verlauten lassen. „Reibung im Team kann man am Ende selber herstellen, indem man auf dem Transfermarkt ist“, so Nagelsmann.