Investoren wie Windhorst bei Hertha BSC machen keinen zufrieden - Kommentar von Pit Gottschalk

Beim Thema 50+1 wird man in der Bundesliga wohl niemals auf einen gemeinsamen Nenner kommen.

Das deutsche Vereinswesen ist so fest im Bewusstsein seiner Mitglieder verankert, dass eine Änderung an den Machtstrukturen im Profifußball ideologisch betrachtet wird.

Hertha BSC: Windhorst und Klub unzufrieden

Was die Sache so schwierig macht: Trotz dieser traditionsbewussten Strukturen suchen diejenigen Manager, die einen Bundesliga-Kader aufzustellen haben, nach ergiebigen Geldquellen.

Die Ausgliederung der Profiabteilung ist ein fauler Kompromiss: Man verkauft Anteile an der Zweigstelle und schränkt gleichzeitig die Handlungsvollmacht via 50+1 ein.

Daraus entstehen Konstellationen wie jetzt bei Hertha BSC: Keiner ist so richtig zufrieden .

Der Investor Lars Windhorst nicht, weil er bei Hertha den notwendigen Veränderungsprozess vermisst und damit sein Investment von 375 Mio. Euro in Gefahr sieht.

HSV: Probleme mit Investor Kühne

In diesem Spannungsfeld kann nichts Gutes entstehen. Siehe Hamburger SV: Großinvestor Klaus-Michael Kühne wurde über Jahre zur permanenten Belastung der handelnden Personen.

Macht verkaufen - aber bitte nicht zu viel: In Grundsatz-Entscheidungen bei der DFL haben sich die Bundesliga-Vereine zur Beibehaltung ihrer Zwitter-Position entschieden und müssen deshalb mit verfahrenen Situationen in einzelnen Klubs leben. Konsequent ist die Turnvater-Jahn-Haltung nicht.

Denn zwischenzeitlich sind die Schreie sogar in Pandemie-Zeiten laut, dass frisches Geld in die Liga fließen muss, damit man international mithalten kann. Warum also nicht umdenken?