„Könnten den eSports dominieren“ - Kölns Oberbürgermeisterin Reker

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker spricht sich klar für die Anerkennung des eSports als Sportart aus. Ihr Gastbeitrag im Kicker verdeutlicht, welche Chancen Deutschland gerade liegen lässt und welche Bedingungen es geben müsste, damit wir nicht auch in diesem Bereich der Digitalisierung den Anschluss verpassen.

Hürden überwinden, um Welten zu verbinden

„eSport ist eine Brücke zwischen analoger und digitaler Welt, zwischen den Generationen“, stellt Reker bildlich dar. Welches gesellschaftliche und letztlich auch wirtschaftliche Potenzial in dieser Verbindung steckt, scheint in der deutschen Politik noch nicht eindeutig verstanden worden zu sein. Allen voran hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) den Innovationsanker ausgeworfen. Bedeutet: Dem eSport wird weiterhin die Gemeinnützigkeit abgesprochen und damit nicht als offizielle Sportart zugelassen.

Weite Teile der Politik würden laut Reker auf ein traditionelles, ja sogar engstirniges Bild des eSports beharren. Dies wurde nicht zuletzt durch die Auffassung des DOSB verdeutlicht, der eine Unterscheidung in eGaming und eSport vornahm. Lediglich der eSport, also virtuelle Sportarten mit realem Sportbezug, hätte demnach die Chance darauf, zukünftig als Sportart anerkannt zu werden und Anschluss an den organisierten Sport zu finden.