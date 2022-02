Bundesliga: Mainz 05 will Bayer Leverkusen ärgern

Bayer Leverkusen hat in der Bundesliga einen echten Lauf. Nun wartet die beste Abwehr der Liga auf die Werkself.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen geht trotz seiner jüngsten Erfolgsserie mit viel Demut in das Duell mit der besten Abwehr der Liga.

Er erwarte eine „schwierige Aufgabe, denn sie lassen einem wenig Entfaltungsmöglichkeiten“, führte der Schweizer aus: „Entscheidend ist, dass wir am Ende mehr Tore geschossen haben, als der Gegner. Details werden entscheidend sein.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Seoane warnt vor Mainz

Mainz hat vor dem Spiel am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) mit gerade einmal 24 Gegentreffern ligaweit die beste Defensive, kassierte bislang zwölf Tore weniger als Bayer.

Er halte Leverkusen momentan für "die Mannschaft, die den besten Fußball in der Bundesliga spielt".

Die "extrem guten Einzelspieler" gelte es geschlossen als Team zu bekämpfen. "Über außen kommen Frimpong, Diaby und Adli. Da kommt so viel Qualität und Tempo. In der Mitte spielen Wirtz und Schick, das ist auch nicht so schlecht", betonte Svensson: "Wenn du gegen die Allerbesten spielst, musst du dein Spiel optimal auf den Platz bringen und darfst dir weniger Fehler erlauben."