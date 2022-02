Nach Frenzels Einbruch in Peking: Teamarzt gibt Entwarnung

Der deutsche Teamarzt Stefan Pecher hat nach dem Einbruch von Kombinierer Eric Frenzel in der Staffel Entwarnung gegeben.

Der deutsche Teamarzt Stefan Pecher hat nach dem Einbruch von Kombinierer Eric Frenzel in der Staffel Entwarnung gegeben.

Frenzels Lunge frei, Herztöne rein

„Er ist von der Lunge her frei, die Herztöne sind auch rein. Er konnte alleine in die Kabine laufen, er hat sich umgezogen. Wir werden ihn die nächsten Tage schonen. Er wird sicher nächste Woche zu mir in die Praxis kommen, um Laborentnahmen zu machen. Dann sehen wir weiter, wie er die nächsten Weltcups bestreiten wird“, sagte Pecher.