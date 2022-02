Novak Djokovic mit seltsamer Impf-Aussage: Billigflug-Firma Ryanair spottet

Ryanair verspottet nicht nur Djokovic

Die Billigflug-Firma des als Exzentriker bekannten Bosses Michael O‘Leary ist jedoch seit Jahrzehnten dafür bekannt, mit provokanter Eigenwerbung Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen - was sich auch in ihrer Social-Media-Strategie widerspiegelt.

Djokovic führte Haltung näher aus

Was in dem Trubel unterging: Djokovic hatte seine widersprüchliche Aussage in dem Interview auch näher begründet, verwies auf Impfungen, die er als Kind bekommen hätte - und schloss auch eine Corona-Impfung in der Zukunft nicht aus, „weil wir alle gemeinsam versuchen, die bestmögliche Lösung für das Ende von Covid zu finden“.