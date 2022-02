Olympia: Erik Frenzel spuckt Blut bei Silber-Erfolg in der Nordischen Kombination

Eric Frenzel hat sich im Kampf um eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Peking völlig verausgabt.

Der Kombinierer holte mit der Staffel hinter dem Team aus Norwegen Silber. Frenzel, der nach seiner Ankunft in China positiv auf das Coronavirus getestet worden war, brach im Ziel angekommen völlig ausgepumpt und entkräftet zusammen. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Frenzel über Leistung der Kollegen überglücklich

„Ja – jetzt wieder“, erklärte er vor laufenden Kameras: „Ich werde mir Vincenzs Lauf noch einmal anschauen müssen, denn davon habe ich gar nichts mitbekommen. Ich bin überglücklich, dass die drei das ausgemerzt haben, was ich am Schluss verbockt habe. Es war ein harter Lauf. Ich musste mich sehr anstrengen, ins Ziel zu kommen.“

Von einem Happy End wollte er noch nicht reden, er müsse sein Olympia-Erlebnis „noch ein bisschen verdauen. Aktuell hadere ich noch etwas mit mir selbst. Ich weiß, dass ich es nicht so rübergebracht habe, wie ich mir erhofft habe. Aber die Jungs haben alles rausgeholt und das macht mich überglücklich.“

Auch deutscher Teamarzt gibt Entwarnung

„Er ist von der Lunge her frei, die Herztöne sind auch rein. Er konnte alleine in die Kabine laufen, er hat sich umgezogen“, erklärte Pecher. Man werde „ihn die nächsten Tage schonen. Er wird sicher nächste Woche zu mir in die Praxis kommen, um Laborentnahmen zu machen. Dann sehen wir weiter, wie er die nächsten Weltcups bestreiten wird.“