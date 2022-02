Schalke will Wiedergutmachung gegen Paderborn: "Ziel sind drei Punkte"

Nach dem „Totalausfall“ gegen Fortuna Düsseldorf strebt Schalke 04 Wiedergutmachung an. „Unser Ziel sind ganz klar die drei Punkte“, sagte Grammozis.

Nach dem „Totalausfall“ gegen Fortuna Düsseldorf strebt Schalke 04 Wiedergutmachung an. „Unser Ziel sind ganz klar die drei Punkte“, sagte Trainer Dimitrios Grammozis vor dem Duell mit dem SC Paderborn am Freitag (18.30 Uhr): „Ich bin mir sicher, dass wir ein anderes Gesicht zeigen werden.“

Das benötigt Schalke allerdings auch dringend, um im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga nicht den Anschluss zu verlieren. Nach dem 1:2 in Düsseldorf liegt S04 drei Punkte hinter dem Hamburger SV, der aktuell den Relegationsrang belegt. Die direkten Aufstiegsplätze sind vier Punkte entfernt. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Der Auftritt in Düsseldorf habe bei den Spielern für eine "gewisse Ratlosigkeit" gesorgt, gab Torhüter Martin Fraisl zu: "Wir haben in bewegten Bildern uns angeschaut, was nicht gut war, haben als Mannschaft darüber gesprochen. Das war ein Totalausfall, der nach wie vor schwer zu erklären ist."