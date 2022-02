CS:GO: BIG bei IEM Katowice ausgeschieden - MOUZ furios weiter

MOUZ hat bei der IEM Katowice die Gruppenphase erreicht © ESL via Twitter

Nach Sprout muss auch BIG bei der IEM Katowice frühzeitig die Segel streichen. Ein furioser Start reichte nicht, um Fnatic zu bezwingen und in die Gruppenphase einzuziehen.

Auch die zweite Chance konnte nicht genutzt werden. Nachdem man vergangenen Dienstag im Upper Bracket knapp am dänischen Powerhouse Astralis gescheitert ist, musste sich BIG am gestrigen Nachmittag auch Fnatic im Lower Bracket geschlagen geben. Dabei sah es bis zur Halbzeit des ersten Spiels nach einem Selbstläufer für das deutsche Team aus.

Stark begonnen - stark nachgelassen

Mit 12:3 ging es in die erste Halbzeitpause. Das erste Spiel schien nur noch Formsache zu sein, schließlich fehlten den Deutschen nur noch vier Spiele, um 1:0 in Führung zu gehen.

Doch FNC wachte auf, gewann zwischenzeitlich neun Spiele in Folge und rettete sich am Ende tatsächlich noch in die Overtime, die zu allem Überfluss aus deutscher Sicht auch noch zugunsten des britischen Teams ausging.