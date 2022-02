Nach Corona-Infektion: Bochum plant wieder mit Torwart Riemann

Fußball-Bundesligist VfL Bochum kann am Wochenende wohl wieder auf Torwart Manuel Riemann zurückgreifen. "Manuel Riemann ist zurück, er ist unser Stammtorhüter. Im Normalfall wird er also am Samstag auflaufen", sagte Trainer Thomas Reis am vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen beim VfB Stuttgart. Riemann hatte am vergangenen Samstag beim 4:2 gegen Bayern München wegen eines positiven Coronatests gefehlt.