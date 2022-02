Die besten Future Stars Spieler in FIFA 22

Das zweiwöchige Future Stars Event in FIFA 22 Ultimate Team neigt sich dem Ende entgegen, aber welche jungen Talente sind uns besonders gut in Erinnerung geblieben?

Future Stars hat sich innerhalb der FIFA-Community in den letzten Jahren zu einem der beliebtesten Events des Jahres entwickelt. Einige der besten jungen Talente des Weltfußballs bekommen von EA ein großes Upgrade ihrer Werte, wodurch sie zu Meta-Spielern in Ultimate Team werden.

Auch in FIFA 22 haben es wieder richtig starke Fußballer in die beiden veröffentlichten Teams geschafft. Einige davon sind richtig teuer, andere kann sich auch der Gelegenheitsspieler für seinen Account leisten.

Future Stars Pedri & Damsgaard

Gerade sein Physis-Wert sollte hier allerdings nicht unterschätzt werden. In FUT kommt es für einen Spieler in seiner Position schließlich am meisten auf die Ausdauer an, und da ist er mit 97 überragend. Pedri muss also nicht nach 60 Minuten ausgewechselt werden, sondern kann mit seinen 5 Sterne Skills und 4 Sterne Schwacher Fuß die Gegner das gesamte Spiel lang vernaschen.