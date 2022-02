Ralph Hasenhüttl bei Southampton mit geheimem Taktik-Kniff - provozierte Spielunterbrechungen

Die optimale körperliche Verfassung ist einer der wichtigsten Bausteine im modernen Fußball. Vor allem in der Premier League spielen Athletik und Fitness eine immense Rolle. Kein Wunder also, dass sich Klubs und Trainer immer ausgefallenere Methoden einfallen lassen, um die optimale Leistungsfähigkeit ihrer Spieler zu gewährleisten.

Der FC Southampton bedient sich dabei offenbar eines ganz besonderen taktischen Kniffs, wie The Athletic berichtet. Demnach sei dem Team von Ralph Hasenhüttl im vergangenen Sommer aufgefallen, dass seine Spieler in der zweiten Hälfte eines Spiels oft körperlich nachließen und die Konkurrenz dies ausnutzen konnte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Southampton provoziert Spielunterbrechung

Demnach wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um das zu verhindern. Eine davon sind offenbar (gewollte) Verletzungsunterbrechungen. Auffällig: In 14 von 24 Premier-League-Spielen in dieser Saison musste ein Spieler der Saints zwischen der 60. und 70. Minute behandelt werden. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Die anderen Spieler nutzten die Verletzungsunterbrechung, um Getränke zu konsumieren – und Energiegels. Und diese könnten ein Schlüssel sein. „Sie werden Energiegels zu sich nehmen, die Maltodextrin (eine Form von Kohlenhydraten) enthalten und ziemlich schnell in den Blutkreislauf gelangen“, erklärte Phil Hayward, der bis 2020 die medizinische Abteilung der Wolverhampton Wanderers leitete, bei The Athletic .

Energie zum richtigen Zeitpunkt

Die Wirkung würde in etwa nach zehn Minuten einsetzen. Der Plan also: zum richtigen Zeitpunkt eine Spielunterbrechung herbeiführen, sodass sich die Spieler mit den Gelen stärken können und damit gegen Ende des Spiels noch genug Energie haben.

„Der Grund für die Gele ist, dass sie konzentrierter sind, und um diese Menge an Maltodextrin durch eine Flüssigkeit zu erhalten, müsste man ziemlich viel trinken“, sagte Hayward. Die Kohlenhydrate würden in Glykogen und schließlich in Glukose umgewandelt und vom Muskel als Energiequelle genutzt.