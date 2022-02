Anzeige

Hertha-Trainer Korkut kämpferisch: "Haben nichts mehr zu verschenken" Korkut: „Nichts mehr zu verschenken“

Tayfun Korkut zeigt sich weiter kämpferisch © FIRO/FIRO/SID

SID

Trainer Tayfun Korkut vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hertha BSC gibt sich trotz der schwierigen sportlichen Lage kämpferisch.

„Wir haben zuletzt nicht die Ergebnisse geholt, die wir uns vorgestellt haben. Aber ich bin sehr weit davon entfernt, den Glauben an die Mannschaft und an unsere Arbeit zu verlieren“, sagte der Coach im kicker-Interview.

Die Berliner haben seit fünf Partien nicht gewonnen und liegen nur noch einen Punkt vor Relegationsplatz 16. Am vergangenen Wochenende gab es ein 1:2 bei Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth. Die Mentalitätsfrage will Korkut dennoch nicht stellen. "Zuletzt sind die Ergebnisse ausgeblieben", sagte der 47-Jährige: "Auch wenn ich weiß, dass die öffentliche Diskussion gern in diese Richtung geschoben wird, sage ich ganz klar: Mentalität fehlt dieser Mannschaft nicht."

„Das können wir uns nicht leisten“

Vielmehr sieht der Trainer die Schwächen in Sachen Konzentration und Fokus. „Wir haben zu viele Momente in unseren Spielen, in denen wir nicht wach und zu 100 Prozent aufmerksam sind. Die können wir uns aber nicht leisten. Das gilt es unbedingt abzustellen“, so Korkut, der aber auch positive Ansätze sah.

So habe sein Team "nach schwächeren Anfangsphasen immer eine Reaktion gezeigt". Trotzdem habe Hertha "in der Offensive nicht genügend Effektivität und schenken defensiv zu viel her", sagte er: "Wir haben aber nichts mehr zu verschenken."

Am Sonntag (19.30 Uhr) empfängt die Hertha Vizemeister RB Leipzig im Berliner Olympiastadion.

