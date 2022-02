Walijewa: NOK Russlands kritisiert Vorläufigkeit der Resultate

Das Nationale Olympische Komitee Russlands hat Kritik an der Entscheidung geübt, die offiziellen Ergebnisse der olympischen Wettbewerbe mit Beteiligung von Eiskunstlauf-Europameisterin Kamila Walijewa erst nach Ende der Spiele in Peking und der Klärung des Dopingverdachts gegen die 15-Jährige endgültig zu bestätigen.

"Das sollte unter keinen Umständen geschehen, unabhängig von weiteren Ermittlungen gegen die Athletin", heißt es in einem Statement. Ein gleichlautendes Schreiben sei auch an den Eislauf-Weltverband ISU gegangen. Walijewa darf trotz einer positiven Dopingprobe an der Einzel-Konkurrenz der Frauen teilnehmen. Sie geht als Führende nach dem Kurzprogramm in die Kür-Entscheidung am Donnerstag.