Lionel Messi bei PSG wie ein Fremdkörper - aber England-Ikone Lineker mit Trost

Wieder mal blieb der einstiger Superstar des FC Barcelona so viel schuldig: Negativer Höhepunkt war ein verschossener Strafstoß in der 62. Spielminute.

Am Ende war es dann, wie so oft in dieser Saison: Der aufstrebende Kylian Mbappé stahl der Messi die Show und schoss PSG in der vierten Minute der Nachspielzeit zum Triumph.