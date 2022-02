Klopp mahnt nach Liverpooler Arbeitssieg: „Rückspiel wird tricky“

"Wir fühlen uns nicht so, als ob wir schon halb durch sind. Wir wissen, dass das Rückspiel tricky wird. Und dafür müssen wir bereit sein", sagte Klopp nach dem wichtigen Erfolg am Mittwochabend: "Ich sage den Jungs nicht: 'Oh mein Gott, der Job ist erledigt. Legt die Füße hoch.' Das ist ein sehr kniffliges Ergebnis. Warum sollten wir jetzt anders darüber denken?" Dennoch ist die Ausgangslage für das Rückspiel an der Anfield Road am 8. März (21.00 Uhr) äußerst günstig.