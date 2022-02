NBA-Schock: Lakers-Star Anthony Davis droht längere Pause

Anthony Davis knickt gegen die Utah Jazz übel um und muss auf dem Weg in die Kabine gestützt werden. Die Los Angeles Lakers bangen um ihren Superstar.

Der Superstar hat sich im zweiten Viertel am Knöchel verletzt, musste gestützt in die Kabine geführt werden und verließ die Arena nach der Partie auf Krücken.

Davis: MRT soll Klarheit bringen

Erste Röntgenuntersuchungen ergaben, dass sich Davis den Knöchel verstaucht hat. Eine genaue Diagnose wollen die Lakers am Donnerstag nach einer MRT-Untersuchung abgeben.

„AD“ hatte ein Zuspiel von Malik Monk in der Luft gefangen, landete dann aber auf Rudy Goberts Fuß und knickte komplett um. Der Lakers-Leistungsträger lag mit großen Schmerzen auf dem Boden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

LeBron: „Es war erschütternd“

„Es ist natürlich erschütternd zu sehen, wie AD zu Boden gegangen ist“, gestand Teamkollege LeBron James. „Ich hoffe, es geht ihm gut. Natürlich weiß ich, dass es ihm nicht so gut geht, aber seine Gesundheit ist für ihn persönlich und für unseren Verein am wichtigsten. Ich habe sowas schon zu oft gesehen. Also wünsche ich ihm nur das Beste.“