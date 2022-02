Athletenvertreter Herber fordert „kritische Nachbetrachtung“ der Peking-Spiele

Geschäftsführer Johannes Herber vom Verein Athleten Deutschland hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) zu einer eingehenden Analyse der Winterspiele in Peking aufgefordert. Ihm sei bereits zuvor klar gewesen, „dass das IOC alles vermeiden wird, was einen Konflikt mit dem Gastgeberland hervorrufen würde“, so Herber im SID-Interview: „Ich erwarte dennoch vom IOC, dass es nach den Spielen eine kritische Nachbetrachtung gibt.“

So hoffe er, "dass in Sachen zukünftige Vergabepraxis des IOC sowie bei der Haltung zu Menschenrechten und der Umsetzung einer Menschenrechtsstrategie im IOC ein Umdenken stattfindet". Große Zweifel hegt Herber derweil an der Nachhaltigkeit der im Zuge der Spiele angestoßenen Menschenrechtsdebatte in China. "Ich vermute, dass die Aufmerksamkeit, die auf die Menschenrechtsverletzungen gelenkt wurde, auf das weitere Verhalten der chinesischen Regierung keinen Einfluss haben wird", sagte er.