Aaron Rodgers und Verlobte Shailene Woodley trennen sich offenbar nach einem Jahr

Die Beziehung entstand während der Pandemie

Dem Bericht zufolge soll es sich um eine einvernehmliche Trennung gehandelt haben. Böses Blut gebe es keines. Zu Verlobten waren Rodgers und Woodley (“Divergent“, „Big Little Lies“, „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“) in Pandemie-Zeiten geworden, in gemeinsam Abschottung verbrachten Tagen sei man sich näher gekommen. Nach diversen Lockerungen in den USA lebte man sich dann offenbar wieder auseinander. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)