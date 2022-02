Bundesliga: Lenz-Anekdote über Kruse - "Gefühlt Millionen Nutella-Brötchen"

Kruse: Darum brauche ich so viel Geld

Max Kruse ist einer der Typen der Bundesliga. Sein ehemaliger Teamkollege Christopher Lenz erinnert sich gerne an die gemeinsame Zeit und an eine skurrile Anekdote.

Der 33-Jährige ist alles andere als ein Durchschnittsprofi und kommt mit seinem Verhalten offenbar auch bei vielen Mitspielern gut an.

Kruse verschlang etliche Nutella-Brötchen

Für Lenz, der wie Kruse mittlerweile nicht mehr bei Union Berlin spielt, nachdem er im Sommer ablösefrei zu Eintracht Frankfurt gewechselt war, seien extrovertierte Spieler wie Kruse extrem wichtig, um die Teamkollegen auch in schweren Phasen mitzureißen.

„Wenn alle gleich wären, wäre es in der Kabine sehr langweilig, und es würde sich kein Teamgeist entwickeln“, merkt Lenz an.

Auch an einen verrückten gemeinsamen Moment mit Kruse erinnert sich Lenz gerne zurück. „Das war vergangene Saison vor dem 3:1-Sieg in Hoffenheim, als er sich beim Mittagessen gefühlt Millionen Nutella-Brötchen reingehauen hat. Mit dem Bauch würde kein anderer Spieler überhaupt zwei Kilometer laufen können.“

Lenz versteht Kruse-Wechsel

Mit Kruse sei es nie langweilig gewesen. „Das sind Erinnerungen, die bleiben. Er sagte am Essenstisch mit einem Augenzwinkern noch zu den jungen Spielern: ‚Guckt euch das bloß nicht bei mir ab. Was ich kann, kann nicht jeder‘“, erinnert sich Lenz: „Max ist auf jeden Fall extrovertierter. Den kannst du nicht formen, so wie du vielleicht 80, 90 Prozent der Spieler formen kannst.“