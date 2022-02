NBA: Zion Williamson muss wohl erneut am gebrochenen Fuß operiert werden

Zion Williamson hat in dieser Saison noch kein Spiel für die New Orleans Pelicans bestritten. Und nun droht dem Star sogar das Saison-Aus. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Laut Bleacher Report steht der 21-Jährige vor einer zweiten Operation an seinem gebrochenen rechten Fuß. Ein erster Eingriff vor der Saison brachte offenbar kein Erfolg.

Christian Clark von NOLA.com berichtet, dass Williamson im Dezember bei seinen ersten Einheiten sofort wieder Schmerzen in seinem Fuß spürte.

Zion hat weiter Schmerzen

Am 5. Januar hatte Williamson ein Statement veröffentlicht.

„Wie Sie sich vorstellen können, war dies ein sehr schwieriger Prozess für mich. Ich weiß, dass ich noch einiges an Genesungsarbeit leisten muss, bevor ich sicher auf den Platz zurückkehren kann. Aber ich werde weiterhin die nötige Zeit investieren, damit ich wieder mit meinem Team auf dem Platz stehen und die Pelicans-Fans und die Stadt New Orleans auf höchstem Niveau repräsentieren kann“, schrieb der Forward.

Zion größtes Versprechen seit LeBron?

Williamson wurde im Draft 2019 an erster Stelle von den Pelicans gewählt und gilt als größte Sensation seit LeBron James.

In seiner ersten Saison erzielte Williamson durchschnittlich 22,5 Punkte in 27,8 Minuten pro Spiel. Allerdings spielte er nur 24 mal - aufgrund von einem Meniskusriss aus der vorherigen Saison am Duke-College.