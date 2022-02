Mit van Gaal ging es los: Ex-Sportdirektor erklärt Bayerns Bundesliga-Dominanz

Bundesliga-Debüt! So begann die Weltkarriere von Thomas Müller

Der FC Bayern will die nächste Meisterschaft einfahren. Geht es nach Christian Nerlinger wurde der Grundstein für die aktuelle Titelserie einst unter Louis van Gaal gelegt.

Der FC Bayern ist auf dem Weg zur zehnten Meisterschaft in Folge, nie zuvor konnte ein Team die Bundesliga über einen so langen Zeitraum hinweg dominieren.

Den Grundstein für die erfolgreichste Ära in der stolzen Gesichte des Rekordchampions legte einst Louis van Gaal. So sieht es zumindest der ehemalige Sportdirektor der Münchner, Christian Nerlinger. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Ich sehe van Gaal als einen wichtigen Ausgangspunkt für das, was in den letzten zehn Jahren bei Bayern passiert ist“, erklärte der einstige Bayern-Profi im Interview mit The Athletic.