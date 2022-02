Rekordtorschützin Poulin führt Kanadas Eishockey-Frauen zu Gold

Mit ihrem sechsten und siebten Tor in einem olympischen Finale hat Marie-Philip Poulin Kanadas Eishockey-Frauen in Peking wieder zu Gold geführt.

Mit ihrem sechsten und siebten Tor in einem olympischen Finale hat Marie-Philip Poulin Kanadas Eishockey-Frauen in Peking wieder zu Gold geführt.

Die Kapitänin traf beim 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) im Duell mit dem Erzrivalen USA doppelt und setzte damit ihre Rekordserie fort: Im vierten Endspiel nacheinander versenkte „Captain Clutch“ den Puck im Tor - eine Marke, die bei Frauen und Männern unerreicht ist. (DATEN: Olympia 2022 in Peking im LIVETICKER)

Der Lohn war Poulins dritte Goldmedaille und die erfolgreiche Revanche für die 2:3-Niederlage 2018 in Pyeongchang gegen die Amerikanerinnen nach Penaltyschießen. Das erste Tor zum insgesamt fünften Triumph für die Rekord-Olympiasiegerinnen aus dem Eishockey-Mutterland erzielte Sarah Nurse (8.) vor Poulins Doppelpack (16./30.). Die achtmalige Weltmeisterin Hilary Knight (37.) und Amanda Kessel 13 Sekunden vor Schluss verkürzten für das US-Team.

Videobeweis verhindert Kanada-Führung - aber nur kurz

Das sechste Olympiafinale der beiden dominierenden Teams, die auch 19 von 20 WM-Endspielen gegeneinander bestritten, war das gewohnt hartumkämpfte Duell auf Augenhöhe. Auch wenn die Kanadierinnen nicht nur in der Vorrunde 4:2 gegen den Erzrivalen gewonnen, sondern mit 54 Toren in den sechs Spielen zuvor die Konkurrenz in Grund und Boden geschossen hatten, viermal sogar zweistellig.