AEW Dynamite: CM Punk enthüllt böse Überraschung für MJF CM Punk enthüllt böse Überraschung

CM Punk enthüllte bei AEW Dynamite die Klausel für sein Rückmatch gegen MJF © AEW

Martin Hoffmann

Die Hassfehde zwischen Wrestling-Star CM Punk und MJF bei AEW erreicht eine neue Stufe: Punk verkündet bei Dynamite seine Klausel für das Rückmatch.

Die Zeitrechnung bei WWE-Rivale AEW beginnt mit einer Kracher-Enthüllung, die die aktuell größte Fehde der Promotion auf die nächste Stufe führt.

In der ersten Episode der TV-Show Dynamite nach dem offiziellen Abgang von Liga-Mitgründer Cody Rhodes hat Topstar CM Punk offenbart, wie seine Rivalität mit dem jungen Phänomen Maxwell Jacob Friedman weitergehen wird.

Nachdem der frühere Rivale von Megastar John Cena sich vergangene Woche das Anrecht gesichert hatte, Zeit, Ort und Bedingungen des Rückmatches gegen MJF zu bestimmen, hat er dem Erzfeind nun seine Entscheidung in einer Geschenkbox präsentiert - und den sonst so großmäuligen MJF damit erstmal sprachlos gemacht.

CM Punk nimmt MJF beim Wort

Punk, der vorige Woche zusammen mit Jon Moxleys die MJF-Kumpanen FTR besiegt hatte, eröffnete nun die Show mit einem längeren Monolog über seine eigene Karriere, die Wrestling-Historie und wo MJF sich darin verortet.

Der 43-Jährige erinnerte daran, dass MJF sich in eine Reihe mit ihm und den Legenden Bret „The Hitman“ Hart und „Rowdy“ Roddy Piper gestellt hatte und präsentierte eine Idee, wie MJF dem Vermächtnis seines 2015 verstorbenen Idols Piper wirklich gerecht werden könne.

In Anspielung auf den Valentinstag vor einigen Tagen forderte Punk MJF höhnisch auf, beim Pay Per View Revolution am 6. März sein „Valentine“ zu sein - und präsentierte das Objekt, das bei dem Hassduell im Zentrum stehen soll: ein stählernes Hundehalsband. Der Kampf wird ein „Dog Collar Match“!

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Dog Collar Match hat brutale Geschichte

Punk knüpft damit an eine legendäre Karriere-Episode Pipers, aber auch an seine eigene Geschichte und die von AEW an.

Pipers blutig-brutale Dog Collar Matches gegen Greg „The Hammer“ Valentine - das bekannteste bei Starrcade 1983 - waren seinerzeit berühmt und berüchtigt, auch weil Piper bei einem Kettenhieb gegen sein Ohr einen Teil seines Gehörs verlor.

Punk hat aber auch selbst eine Vorgeschichte mit der Matchklausel: Vor seiner WWE-Karriere standen Dog Collar Matches bei der Liga ROH im Zentrum seiner Fehden mit Hardcore-Legende Raven und dem vor kurzem ebenfalls jung ums Leben gekommenen Jimmy Rave. (HINTERGRUND: Wie CM Punk bei ROH ein großes WWE-Beben vorwegnahm)

Großmaul MJF fehlen diesmal die Worte

Punk provozierte MJF abschließend mit einem gemeinsamen Foto, das aufgenommen worden war, als Friedman noch ein Teenager und Fan Punks gewesen war.

Punk übermittelte ihm nun die Botschaft, dass er nun beweisen könne, was sein unfair mit Hilfe von Bodyguard Wardlow und einem Ringschlag errungene Sieg gegen ihn - Punks erste Niederlage nach dem großen Comeback 2021 - wirklich wert sei.

Ein geschockt wirkender MJF setzte zunächst zu einer Antwort an - ließ dann aber das Mikrofon fallen und ging wortlos.

Die weiteren Highlights:

- In einem sehenswerten ersten Match des Abends besiegte der kurz nach Punk bei AEW eingeschlagene Bryan Danielson das technisch ebenfalls sehr beschlagene Talent Lee Moriarty. Anschließend antwortete Jon Moxley auf Danielsons Aufforderung, sich mit ihm zu verbünden und AEW gemeinsam nach ihrem Bilde zu formen. Moxley sprach von einem Angebot, dass er eigentlich nicht ablehnen könne, betonte im selben Atemzug aber seinen Wunsch, Danielson zu bekämpfen und zu besiegen, was er bislang nie geschafft hatte. Moxley schloss mit dem Worten, dass er sich mit niemandem verbünde, mit dem er vorher nicht „geblutet“ hätte.

- Die nächste Titelfehde von World Champion Hangman Page wurde durch eine Konfrontation mit Herausforderer Adam Cole fortgesponnen. Cole lockte Page in eine Falle, dieser geriet in einen Hinterhalt seiner alten WWE-Buddys Bobby Fish und Kyle O‘Reilly, Pages Freunde von der Dark Order kamen zu Hilfe.

- Nach den Streitigkeiten innerhalb von Chris Jerichos Inner Circle untermauerten Santana und Ortiz mit einem Sieg gegen Jericho und Jake Hager ihren Anspruch, sich von Legende Jericho zu emanzipieren. Der von einer Gesichtsverletzung genesene Eddie Kingston schaute zu und stiftete am Ende Verwirrung, die zu Jerichos Niederlage beitrug - Handgreiflichkeiten folgten.

- Im Ring geklärt wurde die Rivalität zwischen Thunder Rosa und der frisch verpflichteten Ring-Veteranin Mercedes Martinez. Rosa - im schwarz-gelben Kill-Bill-Gedenkoutfit - besiegte Martinez in einem No DQ Match, der nächste Schritt scheint ein Titelmatch gegen Damenchampion Britt Baker zu sein. Die attackierte nach dem Kampf zusammen mit Jamie Hayter und Rebel Rosa - und auch Martinez, als die aus Respekt vor der fairen Gewinnerin Rosa nicht helfen wollte. Gag am Rande: Als Spiritus Rector agierte der im Publikum sitzende Schauspieler Martin Kove, Darsteller des Bösewichts im Filmklassiker „Karate Kid“ und in der daran anknüpfenden Netflix-Serie „Cobra Kai“.

- Zum Abschluss verteidigte Sammy Guevara in einem Duell der jungen AEW-Eigengewächse seinen TNT-Titel gegen Darby Allin - jedoch unter Umständen, die keinen zufriedenstellten. Der ebenfalls auf den Titel schielende Andrade El Idolo attackierte Allin mit einem Tablet und rächte sich damit dafür, dass der sich von ihm nicht als Lakai hatte kaufen lassen. Anschließend ging er auch auf Guevara los und posierte mit dessen Gürteln, ein Dreikampf bei Revolution deutet sich an.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 16. Februar 2022:

Bryan Danielson besiegt Lee Moriarty

Face of the Revolution Qualifying Match: Wardlow besiegt Max Caster

Santana & Ortiz besiegen Chris Jericho & Jake Hager

No Disqualification Match: Thunder Rosa besiegt Mercedes Martinez