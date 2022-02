Formel 1: George Russell zollt Michael Schumacher mit Helm-Design Respekt

„Was die Farben angeht, ist der Helm im Vergleich zu meinen vorherigen ziemlich anders. Es dominiert eher das Schwarz“, erklärte der 24-Jährige: „Ich finde, dass ein roter Helm in einem Mercedes einfach zu Michael Schumacher gehört. Und das will ich respektieren.“ Schumacher war in seiner Zeit bei den Silberpfeilen stets mit einem roten Helm an den Start gegangen, es war ein unverkennbares Markenzeichen. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)