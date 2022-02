Fourcade uns Hansdotter in IOC-Athletenkommission gewählt

Martin Fourcade in IOC-Athletenkommission gewählt © AFP/SID/TIZIANA FABI

Martin Fourcade und Frida Hansdotter sind in Peking in die Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees gewählt worden.

Der fünfmalige Biathlon-Olympiasieger Martin Fourcade und Skirennläuferin Frida Hansdotter, Goldmedaillengewinnerin von Pyeongchang 2018, sind in Peking in die Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees gewählt worden. Bei der Abstimmung unter 2307 Athletinnen und Athleten während der Winterspiele erhielten der Franzose und die Schwedin, die beide ihre aktive Karriere beendet haben, die meisten Stimmen. Sie bleiben acht Jahre in der Kommission.